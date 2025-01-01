Спектакль Целый год без хлопот. Новогоднее приключение для всей семьи

Новогоднее приключение в культурном центре «Урал»

МАУК «Культурный центр «Урал» приглашает детей и их родителей на увлекательное новогоднее приключение. В этом году праздник будет наполнен магией, смехом и радостью.

Сказочный опыт с Агнией Барто

Агния Барто — известная поэтесса, чьи стихи знакомы многим с детства. Она подтверждает, что у детей всегда полно дел. Творческие студии центра «Урал» вместе с профессиональными артистами городских театров подготовили удивительное событие, которое перенесет участников по временам года вплоть до встречи с Дедушкой Морозом.

Программа праздника

На мероприятии вас ждут разнообразные игры, весёлые конкурсы и, конечно же, традиционный хоровод вокруг ёлки. Такая атмосфера создаст настоящее волшебство и приятно удивит как детей, так и их родителей.

Волшебство для всех

Это приключение понравится всем, кто ценит семейные праздники и хочет окунуться в атмосферу новогоднего волшебства. Не упустите возможность порадовать себя и своих близких яркими впечатлениями!