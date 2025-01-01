Спектакль Целуй меня, Кэт!

Комедийный мюзикл на основе Шекспира

Приглашаем вас на увлекательный комедийный мюзикл «Целуй меня, Кэт!», который сочетает в себе театральное закулисье, любовные перипетии и захватывающие музыкальные номера.

Сюжет

Этот спектакль основан на знаменитом произведении Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой». Сюжет разворачивается не только на сцене, но и за кулисами театра. Главный герой Петруччо пытается приручить своенравную Катарину, в то время как Фред, актёр, заставляет свою бывшую жену и звезду Голливуда мисс Ванессу завершить спектакль.

Между тем, дурнушка Лу мечтает о карьере в театре и начинает роман с режиссёром, хотя её сердце принадлежит Биллу, у которого нет денег. Вдобавок к этому, в комедии появляются гангстеры, которые обожают как деньги, так и Шекспира. Они сыплют цитатами, держа пистолет за пазухой.

Что вас ждёт?

На сцене развернётся комедия, где смешаны любовь и ревность, танцы и песни, Шекспир и лимерики Эдварда Лира. Как же всё это закончится? Не пропустите возможность узнать!

Каст и команда

В спектакле сыграют: М. Серегина, А. Сорвин, Е. Балашова, Д. Семенов, В. Бабайцева, С. Смирнов, А. Попенков, П. Целиков, Н. Швец, М. Котик и другие.

Фортепиано: Ю. Иванова / А. Михайловская

Режиссёр: Ольга Цветкова

Не упустите шанс насладиться этой театральной изюминкой, полную юмора и музыки!