Музыкальный вечер с Celeste в Краснодаре

Группа Celeste выступит в баре «Сержант Пеппер» в Краснодаре. Вечер, обещающий быть насыщенным, пройдет в сопровождении выступления группы Somnambula, которая добавит свою уникальную музыкальную окраску к событию.

Поклонники качественной музыки смогут насладиться живым исполнением и погрузиться в мир звуков и эмоций. Этот концерт станет ярким событием в центре города и подарит зрителям незабываемые ощущения.

Важно отметить, что французский коллектив возвращается в Россию в рамках празднования 15-летия своего альбома «Morte(s) Née(s)». Это отличный повод для фанатов группы насладиться их музыкой и вспомнить лучшие моменты творчества исполнителей.

