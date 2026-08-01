Celentano meets Joe Dassin

Каверы хитов Челентано и Дассена в клубе Козлова

В Козлов Клубе пройдет выступление Алекса Абра, который представит свою интерпретацию хитов Адриано Челентано и Джо Дассена. Программа включает в себя чувственные и изысканные песни, а также увлекательные факты из биографий легендарных музыкантов.

Алекс Абра — композитор, эстрадно-джазовый певец и лингвист, говорящий на английском, французском и итальянском языках. Его уникальный бархатный баритон и лёгкость исполнения добавляют особое звучание классическим хитам. На сцене его будут сопровождать: Лев Кушнир (клавишные), Артём Плешков (гитара), Павел Корчагин (бас-гитара) и Пётр Афанасьев (ударные).

Романтика и юмор в «Челентано Шоу»

Градус романтики зашкаливает! В эксклюзивной интерпретации «Челентано Шоу» Алекс Абра сочетает чувственные хиты Челентано и любимые песни Джо Дассена. Выступление пройдет в лучших традициях Алекса — с множеством юмора и живым общением с публикой. Вокалист с неподражаемым французским и итальянским произношением добавит программе неповторимую аутентичность.

Идеальное свидание в День Святого Валентина

Премьера самого романтического шоу этого года станет идеальным выбором для празднования Дня Святого Валентина. Алекс выступает на ведущих площадках Москвы, включая Дом Музыки и Градский Холл, а также принимает участие в музыкальном телешоу «Поймай меня, если сможешь» на канале «Россия 1».

Непредсказуемый интерактив и элементы чечётки

В своих выступлениях Алекс демонстрирует безупречное произношение, что заметно выделяет его среди российских вокалистов. Он активно общается с публикой, добавляя в шоу лёгкий юмор и неожиданные элементы, включая настоящую американскую чечётку. На этом концерте зрителей ждут шутки, гэги и самый непредсказуемый интерактив.