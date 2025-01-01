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Киноафиша Cегодняночью

Cегодняночью

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Сегодняночью» в Челябинске

Группа «Сегодняночью» — это коллектив, который за короткое время успел завоевать сердца слушателей своим уникальным стилем. Их музыка сочетает в себе элементы альтернативного рока и поп-музыки, что делает их звучание свежим и актуальным. Концерты группы известны своей энергией и атмосферой, погружающей зрителей в мир музыки.

Что ожидать от концерта

На концерте в Челябинске вы сможете услышать как уже известные хиты, так и новые композиции из предстоящего альбома. Особое внимание будет уделено зрительскому взаимодействию – ожидайте неожиданных сюрпризов и активного участия аудитории!

Билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Успейте приобрести их заранее, чтобы занять лучшие места! Вы можете купить билеты на официальном сайте клуба или в кассах города.

Не пропустите это событие! Группа «Сегодняночью» ждет вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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