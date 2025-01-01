Cегодняночью. Осенние ритмы

Романтика под звуки рок-н-ролла

«Мы будем осторожны с тобой сегодня ночью» — фраза из дебютного альбома творческого лица вечера, Никиты Козлова. Это ненавязчивое приглашение провести вечер в компании отличной музыки и бокала красного вина станет отличным началом нового концертного сезона.

Нежная программа для ценителей

Программа вечера посвящена петербургским романтикам и включает в себя лучшие песни из разных альбомов артиста. Никита Козлов, известный своей уникальной манерой исполнения, готов порадовать зрителей не только мелодиями, но и историями, которые стоят за каждой из них.

Правила рок-н-ролльного праздника

Кроме музыки, Никита расскажет о правилах настоящего рок-н-ролльного праздника. Это будет не просто концерт, а возможность погрузиться в атмосферу, где каждый сможет исполнить свои желания и насладиться вечерним настроением.

Не пропустите уникальное событие

Такое выступление пропустить невозможно. Приготовьтесь к вечеру, полному юмора, страсти и незабываемых эмоций, которые оставят след в вашей душе. Идеальный способ отметить начало концертного сезона!