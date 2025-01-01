Открытая репетиция: «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории»

Приглашаем вас на уникальное событие — открытую репетицию спектакля, основанного на текстах В. С. Соловьева, включая «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» и «Чтения о богочеловечестве». Это редкая возможность заглянуть за кулисы театрального процесса и увидеть, как создается искусство.

Творческий процесс театральной лаборатории

Спектакль готовится под руководством тренера Клима и его лаборатории «Театральная Касталия: Человек играющий — Волшебный Мир и Божественная Среда». Это название обещает погружение в сложные философские идеи, которые будут исследованы через призму театра.

Философские отголоски

На сцене развернется история двух отшельников, заблудившихся в трудах философа Владимира Соловьева. В их диалоге звучит комедия, наполненная размышлениями о бытии и абстракции. Как отмечал Георг Вильгельм Фридрих Гегель: «…чистое бытие есть чистая абстракция…».

Лирические строки В. С. Соловьева

Спектакль также будет включать в себя лирические моменты, такие как строки из «Предисловия к неизданной комедии»:

«Не жди ты песен стройных и прекрасных, У темной осени цветов ты не проси! Не знал я дней сияющих и ясных, А сколько призраков недвижных и безгласных Покинуто на сумрачном пути...»

Эти строки погружают зрителя в атмосферу размышлений о жизни и смерти, о смехе и горести, создавая многослойный контекст для спектакля.