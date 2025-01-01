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Catharsis и Черный обелиск. Два дня рождения на одном корабле
Билеты от 3700₽
Киноафиша Catharsis и Черный обелиск. Два дня рождения на одном корабле

Catharsis и Черный обелиск. Два дня рождения на одном корабле

12+
Возраст 12+
Билеты от 3700₽

О концерте/спектакле

День Рождения на палубе: Catharsis и Черный обелиск

Свистать всех наверх! Catharsis и Черный обелиск — две легенды отечественного Heavy Metal — приглашают вас на самый необычный концерт этого лета! Оба коллектива отметят свои дни рождения на палубе одного из лучших и комфортабельных теплоходов Москвы.

Необычное плавание и праздничная программа

Мы снова отправляемся в плавание, во время которого оба коллектива представят полноценные праздничные программы под открытым небом на фоне заката. На верхней открытой палубе будут установлены сцена, звук и свет, а в случае дождя предусмотрена нижняя закрытая палуба. Это позволит насладиться речной прогулкой и потрясающими видами вечерней Москвы под аккомпанемент живого выступления.

Праздник в компании рок-легенд

Освежитесь речным бризом и поздравьте именинников с Днем Рождения лично! Количество билетов строго ограничено, что обеспечит атмосферу роскошной вечеринки, где каждый гость сможет почувствовать себя по-настоящему ценным и дорогим в компании рок-легенд.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 3700 ₽

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