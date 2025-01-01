Catharsis и Черный обелиск. Два дня рождения на одном корабле

День Рождения на палубе: Catharsis и Черный обелиск

Свистать всех наверх! Catharsis и Черный обелиск — две легенды отечественного Heavy Metal — приглашают вас на самый необычный концерт этого лета! Оба коллектива отметят свои дни рождения на палубе одного из лучших и комфортабельных теплоходов Москвы.

Необычное плавание и праздничная программа

Мы снова отправляемся в плавание, во время которого оба коллектива представят полноценные праздничные программы под открытым небом на фоне заката. На верхней открытой палубе будут установлены сцена, звук и свет, а в случае дождя предусмотрена нижняя закрытая палуба. Это позволит насладиться речной прогулкой и потрясающими видами вечерней Москвы под аккомпанемент живого выступления.

Праздник в компании рок-легенд

Освежитесь речным бризом и поздравьте именинников с Днем Рождения лично! Количество билетов строго ограничено, что обеспечит атмосферу роскошной вечеринки, где каждый гость сможет почувствовать себя по-настоящему ценным и дорогим в компании рок-легенд.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Билеты уже в продаже!