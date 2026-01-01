Спектакль Царство цветов и букашек. Для детей в возрасте 2-4 года

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Картины дружеских связей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Царство цветов и букашек. Для детей в возрасте 2-4 года
0+
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальная сказка в музее-квартире Римского-Корсакова

В музее-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова пройдет интерактивная музыкальная сказка «Царство цветов и букашек». Неповторимые мелодии «Вальса цветов» Чайковского и «Полет шмеля» Римского-Корсакова познакомят юных зрителей с волшебным миром природы.

Что же произойдет, если вдруг пойдет дождь? Как спасти пир у ромашек и букашек? На помощь придет музыкальный дождик на барабанах и треугольниках, а также укрытия для букашек, которые помогут справиться с неожиданной ситуацией. В финале прозвучит радостная песня-хоровод о дружбе и взаимопомощи.

Веселые приключения для детей

Эта весенняя сказка наполнена магией движения, творчества и смеха. Дети смогут выполнять веселые логоритмические упражнения под музыку, активно играть и танцевать. А после бурного веселья они смогут спокойно расслабиться под нежные колыбельные и легкие хороводные шаги.

О ведущей

Ведущей музыкальных сказок является Наталья Медведева — выпускница Санкт-Петербургской консерватории, музыковед-исследователь и регент, а также музыкальный терапевт и преподаватель. Ее ученики стали лауреатами множества городских, всероссийских и международных конкурсов.

Не упустите возможность провести время с детьми в художественном мире, полном музыки и творчества!

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
25 апреля суббота
11:20
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе
от 800 ₽

Фотографии

Вся театральная афиша Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше