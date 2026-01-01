Спектакль Царство цветов и букашек. Для детей в возрасте 1-2 года

Интерактивная музыкальная сказка для самых маленьких

В музее-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова состоится интерактивная музыкальная сказка «Царство цветов и букашек». Это удивительное мероприятие предназначено для детей и предлагает множество весёлых и активных занятий.

В программе – логоритмические упражнения, игры и танцы под музыку таких великанов, как Чайковский и Римский-Корсаков. Погрузившись в магию природы, маленькие зрители смогут послушать «Вальс цветов» Чайковского и «Полет шмеля» Римского-Корсакова, которые создадут удивительную атмосферу.

Что вас ждёт?

Как только завершится музыкальное представление, начнётся забавная игра под дождём. Дети смогут защитить своих букашек от «дождя», играя на барабанах и треугольниках, создавая убежища для своих маленьких друзей.

В финале всех ждёт песня-хоровод о дружбе и взаимопомощи, которая сделает это мероприятие поистине незабываемым.

Ведущая сказки

Ведущая Наталья Медведева — выпускница Санкт-Петербургской консерватории и музыковед-исследователь. Она является музыкальным терапевтом и преподавателем, чьи ученики стали лауреатами городских, всероссийских и международных конкурсов. Её опыт и увлечение музыкой подарят детям много радости и позитива.

Эта весеняя сказка полна магии движения, творчества и смеха! Дети смогут не только веселиться, но и успокаиваться под нежные колыбельные, создавая уникальную атмосферу для обучения и игры.