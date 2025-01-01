Царственные страстотерпцы

Приглашаем вас на уникальный спектакль — литературно-музыкальную композицию, основанную на книге Николая Соколова «Убийство царской семьи». Это произведение погружает зрителей в исторические события, связанные с трагической судьбой последнего русского императора и его семьи.
Спектакль сочетает в себе элементы театра, музыки и литературы. Чтецы подарят зрителям живое чтение, а музыкальное сопровождение создаст атмосферу, погружающую в эпоху начала XX века. Невероятная игра актеров и мастерство оркестра сделают этот вечер незабываемым.
Книга Николая Соколова, на основе которой создана композиция, была написана в начале XX века и до сих пор вызывает живой интерес у историков и любителей литературы. В ней автор подробно описывает обстоятельства гибели императорской семьи, что делает спектакль актуальным и значимым в нашем времени.
Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!