Царственные страстотерпцы

Литературно-музыкальная композиция «Убийство царской семьи»

Приглашаем вас на уникальный спектакль — литературно-музыкальную композицию, основанную на книге Николая Соколова «Убийство царской семьи». Это произведение погружает зрителей в исторические события, связанные с трагической судьбой последнего русского императора и его семьи.

Исполнители

Чтецы: Анна Фомичева, Семен Сытник

Анна Фомичева, Семен Сытник Солисты и хор: Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга

Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга Дирижёр: Владислав Чернушенко

Что ожидает зрителей?

Спектакль сочетает в себе элементы театра, музыки и литературы. Чтецы подарят зрителям живое чтение, а музыкальное сопровождение создаст атмосферу, погружающую в эпоху начала XX века. Невероятная игра актеров и мастерство оркестра сделают этот вечер незабываемым.

Интересные факты

Книга Николая Соколова, на основе которой создана композиция, была написана в начале XX века и до сих пор вызывает живой интерес у историков и любителей литературы. В ней автор подробно описывает обстоятельства гибели императорской семьи, что делает спектакль актуальным и значимым в нашем времени.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!