Царский Новый год в Ibiza
Киноафиша Царский Новый год в Ibiza

Царский Новый год в Ibiza

18+
Возраст 18+

О концерте

Новогодняя ночь в Ibiza Night Club

Петербург, готовься встретить 2026 год по-королевски! 31 декабря в 22:00 двери легендарного Ibiza Night Club откроются для тех, кто предпочитает роскошь, яркие шоу и незабываемые впечатления.

Что вас ожидает?

  • Розыгрыш iPhone 17 Pro — только для самых преданных подданных клуба!
  • Царское цирковое представление — захватывающие номера, магия света и звука создадут незабываемую атмосферу.
  • Придворные диск-жокеи — лучшие DJ города превратят ночь в настоящий бал ритма и драйва.
  • Главный глашатай и лучший MC Санкт-Петербурга — Богдан Петровский задаст тон празднику и зажжёт зал!
  • Тронная зала для королевских фотографий — оставь память о ночи, где ты был настоящим монархом.
  • Дед Мороз и Снегурочка — добавят волшебства даже в самый дерзкий праздник!

Не упустите шанс!

Это не просто Новый год. Это блеск, веселье, роскошь и энергия — всё для тех, кто привык праздновать на уровне королей. Сбор гостей начнётся 31 декабря в 22:00. Не пропустите самое громкое новогоднее шоу города!

*В розыгрыше участвуют только гости, забронировавшие столы.

Купить билет на концерт Царский Новый год в Ibiza

Декабрь
31 декабря среда
22:00
Ibiza Санкт-Петербург, Садовая, 12
от 3000 ₽

