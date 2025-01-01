Царский Новый год в Ibiza

Новогодняя ночь в Ibiza Night Club
Петербург, готовься встретить 2026 год по-королевски! 31 декабря в 22:00 двери легендарного Ibiza Night Club откроются для тех, кто предпочитает роскошь, яркие шоу и незабываемые впечатления.
Что вас ожидает?
- Розыгрыш iPhone 17 Pro — только для самых преданных подданных клуба!
- Царское цирковое представление — захватывающие номера, магия света и звука создадут незабываемую атмосферу.
- Придворные диск-жокеи — лучшие DJ города превратят ночь в настоящий бал ритма и драйва.
- Главный глашатай и лучший MC Санкт-Петербурга — Богдан Петровский задаст тон празднику и зажжёт зал!
- Тронная зала для королевских фотографий — оставь память о ночи, где ты был настоящим монархом.
- Дед Мороз и Снегурочка — добавят волшебства даже в самый дерзкий праздник!
Не упустите шанс!
Это не просто Новый год. Это блеск, веселье, роскошь и энергия — всё для тех, кто привык праздновать на уровне королей. Сбор гостей начнётся 31 декабря в 22:00. Не пропустите самое громкое новогоднее шоу города!
*В розыгрыше участвуют только гости, забронировавшие столы.