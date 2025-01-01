Спектакль Царская невеста

Опера Римского-Корсакова о природе любви и страсти

Александр Кузин представляет свою постановку оперы Николая Римского-Корсакова как трагедию в духе Шекспира, где гибель становится неизбежным финалом для всех, кого влечёт страсть к обладанию. Каждый персонаж, будь то злодей или жертва, движим внутренними желаниями, которые превращают их жизнь в борьбу с предопределённым исходом.

Григорий Грязной одержим маниакальным желанием обладать Марфой, Любаша отчаянно стремится вернуть его любовь, уподобляясь Медеям. Бомелий, хищный и хитрый, действует по принципу ловкого манипулятора, а царь Иван, подчиняясь капризам и самодурству, становится вершителем чужих судеб. В центре этой трагедии — невинные души Марфы и Ивана Лыкова, которые становятся жертвами безжалостной игры страстей.

Постановочные решения

Музыка Римского-Корсакова задаёт масштаб, который требует минимализма на сцене. Режиссёр вместе с художником отказались от избыточных деталей, создавая пространство, которое подчёркивает чистоту эмоций и драматизм. На сцене отсутствуют мелочи, отвлекающие от главного — крупных планов героев, их пластики и трагедии.

Ключевые акценты

Шекспировская трагедия : каждый персонаж гибнет либо физически, либо душевно.

: каждый персонаж гибнет либо физически, либо душевно. Минималистичная сцена : акцент на актёрской игре и эмоциональной глубине.

: акцент на актёрской игре и эмоциональной глубине. Любовь как разрушительная сила : страсть превращает героев в заложников своих желаний.

: страсть превращает героев в заложников своих желаний. Масштаб музыки: Римский-Корсаков поднимает драму на новый уровень, избегая поверхностного осовременивания или исторической мелочности.

О постановке

«Царская невеста» Александра Кузина — это ясный и мощный спектакль о природе любви и страсти, способных возвысить и уничтожить.