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Царская невеста
Киноафиша Царская невеста

Спектакль Царская невеста

Постановка
Мариинский-2 12+
Режиссер Александр Кузин
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера Римского-Корсакова о природе любви и страсти

Александр Кузин представляет свою постановку оперы Николая Римского-Корсакова как трагедию в духе Шекспира, где гибель становится неизбежным финалом для всех, кого влечёт страсть к обладанию. Каждый персонаж, будь то злодей или жертва, движим внутренними желаниями, которые превращают их жизнь в борьбу с предопределённым исходом.

Григорий Грязной одержим маниакальным желанием обладать Марфой, Любаша отчаянно стремится вернуть его любовь, уподобляясь Медеям. Бомелий, хищный и хитрый, действует по принципу ловкого манипулятора, а царь Иван, подчиняясь капризам и самодурству, становится вершителем чужих судеб. В центре этой трагедии — невинные души Марфы и Ивана Лыкова, которые становятся жертвами безжалостной игры страстей.

Постановочные решения
Музыка Римского-Корсакова задаёт масштаб, который требует минимализма на сцене. Режиссёр вместе с художником отказались от избыточных деталей, создавая пространство, которое подчёркивает чистоту эмоций и драматизм. На сцене отсутствуют мелочи, отвлекающие от главного — крупных планов героев, их пластики и трагедии.

Ключевые акценты

  • Шекспировская трагедия: каждый персонаж гибнет либо физически, либо душевно.
  • Минималистичная сцена: акцент на актёрской игре и эмоциональной глубине.
  • Любовь как разрушительная сила: страсть превращает героев в заложников своих желаний.
  • Масштаб музыки: Римский-Корсаков поднимает драму на новый уровень, избегая поверхностного осовременивания или исторической мелочности.

О постановке
«Царская невеста» Александра Кузина — это ясный и мощный спектакль о природе любви и страсти, способных возвысить и уничтожить.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 2100 ₽

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