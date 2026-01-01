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Царская невеста
Киноафиша Царская невеста

Царская невеста

16+
Возраст 16+

О концерте

Царская невеста в Свердловской филармонии

Приглашаем вас на уникальное концертное исполнение оперы Римского-Корсакова «Царская невеста». Это произведение наполнено красотой музыки, насыщенностью эмоций и идеально выстроенной драматургией.

Дирижёр Дмитрий Лисс отмечает, что работа над этим шедевром стала его первой встречей с великой партитурой. В концертном варианте, который будет представлен на сцене Свердловской филармонии, зрители смогут сосредоточиться на чистоте музыкального звучания.

Опера «Царская невеста» впечатляет яркими контрастами — от драматических и страшных кульминаций до предельно нежной и тёплой лирики. Это захватывающее музыкальное произведение никого не оставит равнодушным.

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В других городах
Сентябрь
20 сентября воскресенье
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1400 ₽

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