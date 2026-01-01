Царская невеста в Свердловской филармонии

Приглашаем вас на уникальное концертное исполнение оперы Римского-Корсакова «Царская невеста». Это произведение наполнено красотой музыки, насыщенностью эмоций и идеально выстроенной драматургией.

Дирижёр Дмитрий Лисс отмечает, что работа над этим шедевром стала его первой встречей с великой партитурой. В концертном варианте, который будет представлен на сцене Свердловской филармонии, зрители смогут сосредоточиться на чистоте музыкального звучания.

Опера «Царская невеста» впечатляет яркими контрастами — от драматических и страшных кульминаций до предельно нежной и тёплой лирики. Это захватывающее музыкальное произведение никого не оставит равнодушным.