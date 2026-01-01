Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Царская невеста
Билеты от 1000₽
Киноафиша Царская невеста

Спектакль Царская невеста

Постановка
Новая опера им. Колобова 16+
Режиссер Евгений Писарев
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Премьера «Царской невесты» в Новой Опере Колобова

Опера Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» в постановке заслуженного артиста РФ Евгения Писарева откроет Крещенский фестиваль в Новой Опере в 2026 году. Эта работа имеет особое значение для музыкального мира благодаря связи с Евгением Колобовым, который дирижировал произведением в самые важные моменты своей жизни.

Личное значение оперы для Маэстро

В момент, когда Колобов дирижировал «Царской невестой», на свет появилась его единственная дочь, которую он назвал Марфой в честь главной героини оперы. Благодаря этому, произведение навсегда заняло особое место в его жизни и карьере. Партитура Н.А. Римского-Корсакова стала одним из знаковых произведений оперного жанра для Колобова.

Дорогая память о Маэстро

Премьера «Царской невесты» в Новой Опере будет посвящена Евгению Колобову — «неистово преданному маэстро», который посвятил свою жизнь Музыке. В 1970-х годах он уже пытался поставить эту оперу в Свердловском театре оперы и балета, однако спектакль так и не был показан зрителям. Колобов возвращался к партитуре много раз, дирижируя ей в Мариинском театре на протяжении семи лет, но его мечта поставить свою версию оперы оставалась неосуществленной до самой его смерти.

Творческая связь с Екатеринбургом

Премьеру «Царской невесты» 19 января 2026 года, в день рождения Евгения Колобова, представит народный артист РФ Дмитрий Лисс. Интересно, что его творческая деятельность тесно связана с Екатеринбургом — городом, в котором формировался Колобов и где он дирижировал своей первой «Царской невестой». Это делает предстоящую премьеру значимым событием не только для Новой Оперы, но и для всей музыкальной культуры страны.

Купить билет на спектакль Царская невеста

Помощь с билетами
Март
22 марта воскресенье
18:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 1400 ₽
24 марта вторник
19:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Чагин
16+
Драма
Чагин
22 апреля в 19:00 Современник. Другая сцена
от 3000 ₽
Загадочное ночное убийство собаки
16+
Драма
Загадочное ночное убийство собаки
2 апреля в 19:00 Современник. Другая сцена
от 2500 ₽
Кентервильское привидение
6+
Детский Кукольный
Кентервильское привидение
11 июня в 18:00 Московский театр кукол
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше