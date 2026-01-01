Спектакль Царская невеста

Премьера «Царской невесты» в Новой Опере Колобова

Опера Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» в постановке заслуженного артиста РФ Евгения Писарева откроет Крещенский фестиваль в Новой Опере в 2026 году. Эта работа имеет особое значение для музыкального мира благодаря связи с Евгением Колобовым, который дирижировал произведением в самые важные моменты своей жизни.

Личное значение оперы для Маэстро

В момент, когда Колобов дирижировал «Царской невестой», на свет появилась его единственная дочь, которую он назвал Марфой в честь главной героини оперы. Благодаря этому, произведение навсегда заняло особое место в его жизни и карьере. Партитура Н.А. Римского-Корсакова стала одним из знаковых произведений оперного жанра для Колобова.

Дорогая память о Маэстро

Премьера «Царской невесты» в Новой Опере будет посвящена Евгению Колобову — «неистово преданному маэстро», который посвятил свою жизнь Музыке. В 1970-х годах он уже пытался поставить эту оперу в Свердловском театре оперы и балета, однако спектакль так и не был показан зрителям. Колобов возвращался к партитуре много раз, дирижируя ей в Мариинском театре на протяжении семи лет, но его мечта поставить свою версию оперы оставалась неосуществленной до самой его смерти.

Творческая связь с Екатеринбургом

Премьеру «Царской невесты» 19 января 2026 года, в день рождения Евгения Колобова, представит народный артист РФ Дмитрий Лисс. Интересно, что его творческая деятельность тесно связана с Екатеринбургом — городом, в котором формировался Колобов и где он дирижировал своей первой «Царской невестой». Это делает предстоящую премьеру значимым событием не только для Новой Оперы, но и для всей музыкальной культуры страны.