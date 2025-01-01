Меню
Царская невеста
Киноафиша Царская невеста

Спектакль Царская невеста

Постановка
Новая опера им. Колобова 16+
Режиссер Юрий Грымов
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальный спектакль о любви и судьбе

«Это спектакль о любви — страстной, горячей, опаляющей и даже сжигающей все вокруг себя. Это история о русской душе, в недрах которой всегда останется место для чистоты, поэзии, жертвенности и милосердия. В то же время, данный спектакль погружает зрителя в страшные годы России, когда власть творила беззаконие, а человек становился игрушкой в ее руках.

Наша родина, о которой говорится в спектакле, где «над головой простерлось небо, как шатер». «В краях чужих, в чужих землях такое ль небо, как у нас?» — эти слова, произнесенные «царской невестой» Марфой Собакиной, Евгений Колобов считал лейтмотивом оперы Римского-Корсакова и основой нашего повествования.

Необходимые факты

Спектакль основан на знаменитой опере, в которой переплетаются темы любви и несправедливости. Это произведение продолжает вызывать интерес у зрителей не только своей музыкой, но и глубоким содержанием, текущим через века. Взгляните на историю, полную страсти и судьбы, и задайте себе вопрос: что мы можем вынести из прошлого, чтобы изменить наше настоящее?

Приходите на спектакль и отплывите в путешествие по страницам русской истории, наполненное любовью и трагедией.

