Царская невеста: Опера Николая Римского-Корсакова в Мариинском театре

Приглашаем вас на спектакль «Царская невеста», оперу, написанную Николаем Римским-Корсаковым. Либретто создано композитором совместно с Ильей Тюменевым по мотивам драмы Льва Мея. Это может стать ярким театральным событием для всех ценителей искусства!

Спектакль будет сопровождаться синхронными титрами на русском и английском языках, что поможет понять сюжет даже тем, кто не владеет русским языком.

Команда спектакля

Режиссер: Екатерина Малая

Екатерина Малая Художник по декорациям: Алина Гуттенхефер

Алина Гуттенхефер Художник по свету: Вадим Бродский

Вадим Бродский Художник по костюмам: Ирина Чередникова

Ирина Чередникова Ответственный концертмейстер: Ирина Соболева

Ирина Соболева Главный хормейстер: Константин Рылов

Сюжет

Действие начинается с того, что опричник Григорий Грязной ждет гостей в своем доме. Он замышляет войти в доверие к Ивану Лыкову, жениху красавицы Марфы Собакиной. Григорий, поверженный настоящими чувствами, не может смириться с тем, что его любимая уже заручилась намерениями другого.

В первом акте собираются гости, включая Ивана Лыкова и лекаря Бомелия. Григорий пытается завести разговор о приворотном зелье, но его планы подслушивает Любаша, любовница Грязного.

Дальнейшие события

Во втором акте события развиваются стремительно. Любаша, завидуя красоте Марфы, обращается к Бомелию за ядкм, но ее намерения выходят за рамки простого соперничества.

В третьем акте в доме Собакина начинается подготовка к помолвке, но Григорий пытается отравить невесту, лишь усугубляя свои беды. В конце концов, правдиво и трагично раскрываются мотивы всех персонажей.

Что ожидать

Эта опера обещает быть насыщенной эмоционально и музыкально. Трагедия и страсть будут переплетаться на фоне великолепной музыки Римского-Корсакова, что подарит зрителям незабываемые впечатления.

Приходите, чтобы увидеть, как разразится эта драма на сцене, и кто же в конце концов обретет счастье, а кто станет жертвой собственных амбиций.