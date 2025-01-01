Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Царская невеста
Киноафиша Царская невеста

Спектакль Царская невеста

Постановка
Мариинский театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Царская невеста: Опера Николая Римского-Корсакова в Мариинском театре

Приглашаем вас на спектакль «Царская невеста», оперу, написанную Николаем Римским-Корсаковым. Либретто создано композитором совместно с Ильей Тюменевым по мотивам драмы Льва Мея. Это может стать ярким театральным событием для всех ценителей искусства!

Спектакль будет сопровождаться синхронными титрами на русском и английском языках, что поможет понять сюжет даже тем, кто не владеет русским языком.

Команда спектакля

  • Режиссер: Екатерина Малая
  • Художник по декорациям: Алина Гуттенхефер
  • Художник по свету: Вадим Бродский
  • Художник по костюмам: Ирина Чередникова
  • Ответственный концертмейстер: Ирина Соболева
  • Главный хормейстер: Константин Рылов

Сюжет

Действие начинается с того, что опричник Григорий Грязной ждет гостей в своем доме. Он замышляет войти в доверие к Ивану Лыкову, жениху красавицы Марфы Собакиной. Григорий, поверженный настоящими чувствами, не может смириться с тем, что его любимая уже заручилась намерениями другого.

В первом акте собираются гости, включая Ивана Лыкова и лекаря Бомелия. Григорий пытается завести разговор о приворотном зелье, но его планы подслушивает Любаша, любовница Грязного.

Дальнейшие события

Во втором акте события развиваются стремительно. Любаша, завидуя красоте Марфы, обращается к Бомелию за ядкм, но ее намерения выходят за рамки простого соперничества.

В третьем акте в доме Собакина начинается подготовка к помолвке, но Григорий пытается отравить невесту, лишь усугубляя свои беды. В конце концов, правдиво и трагично раскрываются мотивы всех персонажей.

Что ожидать

Эта опера обещает быть насыщенной эмоционально и музыкально. Трагедия и страсть будут переплетаться на фоне великолепной музыки Римского-Корсакова, что подарит зрителям незабываемые впечатления.

Приходите, чтобы увидеть, как разразится эта драма на сцене, и кто же в конце концов обретет счастье, а кто станет жертвой собственных амбиций.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 2100 ₽

В ближайшие дни

Мой дедушка был вишней
6+
Детский Музыка
Мой дедушка был вишней
14 сентября в 14:00 Мастерская
от 1200 ₽
В лучах
16+
Драма
В лучах
20 декабря в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
#Женитьба_net
16+
Комедия
#Женитьба_net
1 октября в 19:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше