Царская невеста: Концертное исполнение оперы Римского-Корсакова

Приглашаем вас на концертное исполнение оперы «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, которое состоится в рамках 52-го Всероссийского смотра-конкурса вокалистов. Это уникальное произведение, написанное в 1899 году, основано на драме Льва Мея и рассказывает о трагической любви и судьбе главной героини.

Программа

В программе прозвучит музыка Римского-Корсакова, а также либретто, написанное композитором совместно с Ильей Тюменевым. Опера наполнена яркими мелодиями и глубокой эмоциональностью, что делает её одной из самых значимых в русском музыкальном театре.

Исполнители

В концерте примут участие:

Участники 52-го Всероссийского смотра-конкурса вокалистов

Симфонический оркестр Мариинского театра

Дирижёр – Гурген Петросян

Не упустите возможность насладиться великолепием русской оперы в исполнении талантливых вокалистов и профессионалов своего дела! Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и искусства.