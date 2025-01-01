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Киноафиша Царская невеста

Царская невеста

Постановка
Концертный зал Мариинского театра 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Царская невеста: Концертное исполнение оперы Римского-Корсакова

Приглашаем вас на концертное исполнение оперы «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, которое состоится в рамках 52-го Всероссийского смотра-конкурса вокалистов. Это уникальное произведение, написанное в 1899 году, основано на драме Льва Мея и рассказывает о трагической любви и судьбе главной героини.

Программа

В программе прозвучит музыка Римского-Корсакова, а также либретто, написанное композитором совместно с Ильей Тюменевым. Опера наполнена яркими мелодиями и глубокой эмоциональностью, что делает её одной из самых значимых в русском музыкальном театре.

Исполнители

В концерте примут участие:

  • Участники 52-го Всероссийского смотра-конкурса вокалистов
  • Симфонический оркестр Мариинского театра
  • Дирижёр – Гурген Петросян

Не упустите возможность насладиться великолепием русской оперы в исполнении талантливых вокалистов и профессионалов своего дела! Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и искусства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
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