Премьера оперы «Царская невеста» в Самарском театре оперы и балета

В основе драмы композитора Мея лежит исторический эпизод женитьбы царя Ивана Грозного в третий раз. Этот малоизвестный момент истории России описан в «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина:

«Скучая вдовством, хотя и не целомудренным, Иван Грозный уже давно искал себе третьей супруги. Из всех городов свезли невест в Слободу, и знатных, и незнатных, числом более двух тысяч: каждую представляли ему особенно. Сперва он выбрал 24, а потом 12... долго сравнивал их в красоте, в приятностях, в уме; наконец предпочел всем Марфу Васильеву Собакину, дочь купца новгородского. Но царская невеста занемогла, начала худеть, сохнуть: сказали, что она испорчена злодеями, ненавистниками Иоаннова семейного благополучия...»

Сюжет и его музыкальная интерпретация

В опере сюжет драмы Мея не претерпел существенных изменений, однако ее драматизм значительно усилился благодаря музыке. «Царская невеста» с первого года существования нашего театра занимает важное место в репертуаре и сегодня представлена уже в седьмой версии.

Историческая значимость постановок

Одной из самых значимых для театра стала постановка Ивана Просторова 1944 года, которая ознаменовала переход от компромиссного репертуара военных лет к серьезным масштабным операм. Художник-постановщик спектакля, Лев Соколов-Островский, родственник известного писателя, создателя «Снегурочки», сам стал жертвой сталинской опричнины, прошел лагеря и выжил. Его «Царская невеста» продолжала исполняться и после его возвращения в конце 50-х годов.

Текущая версия спектакля

Нынешняя постановка «Царской невесты» — самая почтенная в текущем репертуаре театра, она помнит времена до реконструкции 2006-2010 годов. Не упустите возможность увидеть эту уникальную оперу, пронизанную историей и музыкальным великолепием!