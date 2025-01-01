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Carmen
Билеты от 2500₽
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Спектакль Carmen

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Танцевальный спектакль «Кармен» в Театре «Русская песня»

Композитор Жорж Бизе, взявший за основу сюжет одноимённой новеллы французского писателя Проспера Мериме, вновь оживит историю о страстной цыганке. Танцевальный спектакль «Кармен» от «Barcelona Flamenco Ballet» (BFB) предлагает зрителям уникальное воссоздание классического произведения, внедряя в него новые элементы фламенко, ранее неизвестные широкой публике.

Современная интерпретация классики

Это новое прочтение выходит за рамки традиционной концепции, адаптируя её к реалиям современного общества. Спектакль акцентирует внимание на ценностях Кармен как женщины нашего времени. Музыка Бизе и балет фламенко, адаптированные Дэвидом Гутьерресом, создают новую парадигму универсального мифа, сохраняя при этом послание свободы и мужества перед лицом неравного мира.

Борьба за права и страсть

Кармен становится символом женщины, которая, сталкиваясь с враждебным и жестоким мужским миром, не выживает, но оставляет наследие для будущих поколений. Она воплощает в себе боль, страсть и крик о свободе — чувства, которые искусство фламенко передаёт в своём самом диком и примитивном виде.

История любви и гармония культур

Спектакль «BFB» рассказывает историю, написанную Проспером Мериме, углубляясь в любовные отношения между цыганкой Кармен и тореадором Эскамильо. Язык фламенко становится мощным средством для передачи эмоций и страсти главных героев. Персонажи Мериме, музыка Бизе и фламенко «BFB» сливаются в захватывающем шоу, открытом для публики сегодня.

Новый эстетический ориентир

Любители оперы, фламенко, танца, музыки и театра откроют для себя новый эстетический ориентир в этой интерпретации «Кармен». Смешение культур и чувств откроет двери в искусство 21-го века.

Дань уважения Просперу Мериме

С помощью спектакля «Кармен» балет фламенко из Барселоны хочет отдать дань уважения Просперу Мериме и его связям с Испанией, особенно с Барселоной. Автор знал город, говорил на каталонском и даже на языке цыган Кало, что придаёт спектаклю особую значимость. «BFB» чувствует себя обязанным блестящему автору за его любовь к разнообразию и смешению культур.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen

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