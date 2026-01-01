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Carmen P.S. Ляйсан Утяшева
Киноафиша Carmen P.S. Ляйсан Утяшева

Спектакль Carmen P.S. Ляйсан Утяшева

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева представляет уникальный танцевальный спектакль «Carmen P.S.», который пройдет в вашем городе в рамках единственного показа этого сезона. В этом новом прочтении классической новеллы Проспера Мериме, спектакль обещает погрузить зрителей в атмосферу мистики и перевернуть их представления о вечных темах.

О Спектакле

«Carmen P.S.» — это авторское продолжение истории о Кармен, но с совершенно новым взглядом. Спектакль длится 80 минут и представляет собой театрально-танцевальное шоу, которое исследует роль женщины в жизни мужчины, ценность свободы и смыслы любви.

Режиссер-постановщик Анастасия Вядро вместе с Ляйсан Утяшевой и её яркой командой танцовщиков исследуют, требует ли истинная любовь полного подчинения, и может ли одиночество стоить жизни.

Премьера сочетает элементы современной хореографии, испанские мотивы, медиа-арт и авторскую музыку композитора Райна Оттера. Специально разработанные декорации и костюмы добавляют глубину и атмосферу к визуальному восприятию спектакля.

«Carmen P.S.» — это шанс испытать новые грани классической истории и задать себе вопросы о преданности, свободе и любви. Смогут ли зрители найти ответы на волнующие их вопросы в мире страстей, который создают Ляйсан Утяшева и её команда? Приходите и узнайте сами.

Не упустите возможность стать частью этого мистического и захватывающего шоу!

Режиссер
Анастасия Вядро
В ролях
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева
Олег Клевакин
Дмитрий Щебет
Юлия Горленкова
Екатерина Сулименко

Фотографии

Carmen P.S. Ляйсан Утяшева Carmen P.S. Ляйсан Утяшева Carmen P.S. Ляйсан Утяшева Carmen P.S. Ляйсан Утяшева Carmen P.S. Ляйсан Утяшева Carmen P.S. Ляйсан Утяшева Carmen P.S. Ляйсан Утяшева Carmen P.S. Ляйсан Утяшева Carmen P.S. Ляйсан Утяшева Carmen P.S. Ляйсан Утяшева
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