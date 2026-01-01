Спектакль Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева представляет уникальный танцевальный спектакль «Carmen P.S.», который пройдет в вашем городе в рамках единственного показа этого сезона. В этом новом прочтении классической новеллы Проспера Мериме, спектакль обещает погрузить зрителей в атмосферу мистики и перевернуть их представления о вечных темах.

О Спектакле

«Carmen P.S.» — это авторское продолжение истории о Кармен, но с совершенно новым взглядом. Спектакль длится 80 минут и представляет собой театрально-танцевальное шоу, которое исследует роль женщины в жизни мужчины, ценность свободы и смыслы любви.

Режиссер-постановщик Анастасия Вядро вместе с Ляйсан Утяшевой и её яркой командой танцовщиков исследуют, требует ли истинная любовь полного подчинения, и может ли одиночество стоить жизни.

Премьера сочетает элементы современной хореографии, испанские мотивы, медиа-арт и авторскую музыку композитора Райна Оттера. Специально разработанные декорации и костюмы добавляют глубину и атмосферу к визуальному восприятию спектакля.

«Carmen P.S.» — это шанс испытать новые грани классической истории и задать себе вопросы о преданности, свободе и любви. Смогут ли зрители найти ответы на волнующие их вопросы в мире страстей, который создают Ляйсан Утяшева и её команда? Приходите и узнайте сами.

Не упустите возможность стать частью этого мистического и захватывающего шоу!