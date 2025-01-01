Carlos Hechavarria & Jazz Park

Jazz Park: Кубинские ритмы и джаз в уникальной интерпретации

Jazz Park — это проект виртуозного кубинского саксофониста и трубача Карлоса Эчаварриа. Группа, созданная в 2012 году на Кубе, предлагает слушателям уникальное сочетание ярких кубинских ритмов и джазовых мелодий. Музыка Jazz Park значительно отличается от привычных для российского зрителя версий латино-джаза, сочетая не только латино, но и элементы других жанров кубинской и африканской музыки.

Цели и достижения

Музыканты Jazz Park стремятся «донести латино-джаз, его радость и краски до всех, чье сердце готово биться в солнечном ритме». Карлос Эчаваррия, создатель и лидер проекта, имеет внушительный послужной список. Он сотрудничал с известными композиторами и исполнителями на Кубе, включая Освальдо Монтеса и Энди Монтанеса, а также играл с такими группами, как Los Guayabero, Klimax и Giraldo Piloto.

Карлос — лауреат (2 место) фестиваля молодых джазменов «JoJazz-2012», в том же году он основал Jazz Park. С тех пор группа участвовала в ряде значимых музыкальных событий, включая гаванские фестивали «Jazz Plaza» и «Festival De La Salsa».

Из Кубы в Россию

В 2018 году Карлос переехал в Россию, продолжив работу над Jazz Park. Здесь он сотрудничал с известными музыкальными коллективами, такими как Elka Band и Алексеем Чумаковым, а также выступал на различных фестивалях, включая «Джазовые сезоны» и Московский джазовый фестиваль.

Где и когда

Состав музыкантов Jazz Park будет объявлен ближе к дате концерта. Следите за новостями, чтобы не пропустить выступление этого уникального коллектива, готового подарить вам незабываемое музыкальное переживание.