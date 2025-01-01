Масштабное музыкальное шоу Дмитрия Бертмана о царствовании о Екатерины Второй

Приглашаем вас на масштабное музыкальное шоу, посвященное царствованию Екатерины Второй. Это уникальная постановка охватывает ключевые моменты ее жизни — от прибытия в Петербург как робкой невесты Петра III до присоединения Крыма к России.

Музыка и концепция

Музыку для шоу написал известный композитор Давид Тухманов. Идея создания проекта принадлежит Льву Лещенко, который стремится разработать новый жанр, объединяющий элементы оперы и театра, и при этом понятный и интересный для широкой публики. Это шоу станет отличным выбором для семейного просмотра.

Постановка и декорации

Режиссером спектакля выступил Дмитрий Бертман, а декорации воспроизводят великолепные интерьеры Царскосельского дворца, что создает атмосферу эпохи Екатерины Второй.

Премьера и актерский состав

Шоу впервые было представлено год назад. В одной из ключевых ролей — графа Орлова — зрители могли увидеть Николая Баскова, что добавило спектаклю дополнительного интереса.

Не упустите возможность погрузиться в увлекательный мир истории и музыки, став частью этого грандиозного проекта!