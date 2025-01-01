Царица-скрипка в музыке Чайковского

Скрипка — это не просто инструмент, она по праву считается царицей оркестра. В новом концерте для детей юные слушатели смогут узнать, почему скрипка заслуживает такого титула, погрузившись в удивительный мир её секретов.
В течение концерта дети трижды окажутся в воображаемом театре, где познакомятся с лучшими фрагментами сказочных балетов. В программе:
Концерт порадует зрителей выступлениями талантливых исполнителей:
Автор и ведущая концерта-занятия — Ольга Пикколо, руководитель Детской музыкальной академии «Пикколо», музыковед, которая проведёт юных зрителей через увлекательное музыкальное приключение.
Концерт продлится 45-60 минут, что сделает его идеальным для детей и их родителей. Не упустите шанс подарить своим детям уникальный музыкальный опыт!