Царица-скрипка в музыке Чайковского

Загадочный мир скрипки: музыкальное путешествие для детей в Доме Кочневой

Скрипка — это не просто инструмент, она по праву считается царицей оркестра. В новом концерте для детей юные слушатели смогут узнать, почему скрипка заслуживает такого титула, погрузившись в удивительный мир её секретов.

Музыкальные сказки на сцене

В течение концерта дети трижды окажутся в воображаемом театре, где познакомятся с лучшими фрагментами сказочных балетов. В программе:

«Спящая красавица»

«Лебединое озеро»

«Щелкунчик»

Заслуженные артисты

Концерт порадует зрителей выступлениями талантливых исполнителей:

Александр Широков — лауреат международных конкурсов, артист Мариинского театра (скрипка)

— лауреат международных конкурсов, артист Мариинского театра (скрипка) Анна Корзун — лауреат международных конкурсов (фортепиано)

— лауреат международных конкурсов (фортепиано) Ансамбль скрипачей Средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова под управлением Юлии Барановой

Средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова под управлением Учащиеся детской музыкальной школы «Пикколо»

Автор и ведущая

Автор и ведущая концерта-занятия — Ольга Пикколо, руководитель Детской музыкальной академии «Пикколо», музыковед, которая проведёт юных зрителей через увлекательное музыкальное приключение.

Длительность и формат

Концерт продлится 45-60 минут, что сделает его идеальным для детей и их родителей. Не упустите шанс подарить своим детям уникальный музыкальный опыт!