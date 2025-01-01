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Царица-скрипка в музыке Чайковского
Киноафиша Царица-скрипка в музыке Чайковского

Царица-скрипка в музыке Чайковского

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О концерте/спектакле

Загадочный мир скрипки: музыкальное путешествие для детей в Доме Кочневой

Скрипка — это не просто инструмент, она по праву считается царицей оркестра. В новом концерте для детей юные слушатели смогут узнать, почему скрипка заслуживает такого титула, погрузившись в удивительный мир её секретов.

Музыкальные сказки на сцене

В течение концерта дети трижды окажутся в воображаемом театре, где познакомятся с лучшими фрагментами сказочных балетов. В программе:

  • «Спящая красавица»
  • «Лебединое озеро»
  • «Щелкунчик»

Заслуженные артисты

Концерт порадует зрителей выступлениями талантливых исполнителей:

  • Александр Широков — лауреат международных конкурсов, артист Мариинского театра (скрипка)
  • Анна Корзун — лауреат международных конкурсов (фортепиано)
  • Ансамбль скрипачей Средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова под управлением Юлии Барановой
  • Учащиеся детской музыкальной школы «Пикколо»

Автор и ведущая

Автор и ведущая концерта-занятия — Ольга Пикколо, руководитель Детской музыкальной академии «Пикколо», музыковед, которая проведёт юных зрителей через увлекательное музыкальное приключение.

Длительность и формат

Концерт продлится 45-60 минут, что сделает его идеальным для детей и их родителей. Не упустите шанс подарить своим детям уникальный музыкальный опыт!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 ноября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
12:00 от 1200 ₽

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