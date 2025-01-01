Caribbean mix на сцене Noisy River

Вечер латиноамериканской музыки в ресторане Noisy River

На сцене ресторана Noisy River выступит группа CARIBBEAN MIX. Их музыка — это настоящий калейдоскоп звуков и ритмов, где зажигательные латиноамериканские мотивы переплетаются с узнаваемыми мелодиями английских и русских хитов. Такой сплав культур объединён страстью к музыке и желанием подарить слушателям праздник.

Таланты на сцене

В составе CARIBBEAN MIX — талантливые вокалисты с уникальным тембром и манерой исполнения. Профессиональные музыканты виртуозно владеют инструментами, добавляя глубину и насыщенность в звучание группы.

Музыкальное путешествие

Вечер с CARIBBEAN MIX — это настоящее путешествие в мир карибских грёз и англоязычной поп-культуры. Энергичные латиноамериканские танцевальные ритмы позволяют отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в атмосферу праздника.

Организационные детали

Продолжительность музыкального сопровождения составляет 2 часа с одним антрактом, рекомендуется возрастное ограничение 6+. Ресторан располагает двумя залами: сцена находится в первом зале, а второй зал отделён перегородкой и может похвастаться трансляцией выступления на видеоэкраны.