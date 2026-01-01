Спектакль Царевны: Новый год наоборот

Новое интерактивное шоу «Царевны» по мотивам любимого мультсериала

Приглашаем вас на захватывающее интерактивное детское шоу по мотивам любимого мультсериала «Царевны»! Этот спектакль наполнен музыкальными номерами, увлекательными играми и атмосферой волшебного праздника.

Что ждет зрителей?

Дети вместе с героями шоу встретятся с Дедом Морозом, зажгут огни на новогодней ёлке и отправятся на спасение Нового Года! Все начинается на сказочном острове Дивногорье, где готовится ежегодный новогодний бал.

Кощей Кощеевич и Царевны откроют двери для сотен Волшебников, среди которых будет и Баба Яга, замышляющая коварный план. Она хочет выкрасть магическое зеркало, способное делать всех волшебников злыми! Это может привести к тому, что Царевны станут капризными, и Дед Мороз не придет к ним с подарками.

Приключения и магия

На пути к спасению Нового Года зрителей ждут невероятные повороты сюжета. Магическое зеркало оживает, и только доброта и волшебство помогут преодолеть все преграды!

Почему стоит посетить шоу?

Знакомство с любимыми персонажами: Царевны, Кощей, Кот-профессор и Баба Яга.

Великолепная музыка, написанная специально для этого шоу.

Поучительная история о дружбе и взаимопонимании.

Реалистичные декорации, созданные по мотивам мультфильма.

Профессиональные актеры и артисты.

Волшебная магия Деда Мороза.

Яркие шоу-номера: лазерное шоу, игры с надувными шарами, парад звезд, мыльное шоу!

Образовательный аспект

Это Edutainment шоу, которое сочетает развлечение и обучение. Сюжет и программа разрабатываются совместно с детскими психологами, что делает его не только веселым, но и полезным для детей.

Карнавальное начало

За полчаса до начала представления Дед Мороз и Снегурочка приглашают маленьких зрителей на настоящий новогодний карнавальчик с песнями, танцами и загадками. Дети смогут зажечь новогоднюю елку и рассказать необычные новогодние стихи, за которые их ждут призы от щедрого Дедушки Мороза!