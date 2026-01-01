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Царевны: Новый год наоборот
Киноафиша Царевны: Новый год наоборот

Спектакль Царевны: Новый год наоборот

0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее интерактивное шоу «Царевны»

Приглашаем на новое интерактивное детское шоу по любимому мультсериалу «Царевны»! Это программа, наполненная интерактивными играми, музыкальными номерами и атмосферой Нового Года. Дети смогут встретиться с Дедом Морозом, зажечь огни на новогодней ёлке и спасти Новый год!

Сюжет

Приключения начинаются на сказочном острове Дивногорье, который завершает учебный сезон и готовится к ежегодному новогоднему балу. Кощей Кощеевич и Царевны распахнут двери для сотни Волшебников, среди которых будет и Баба Яга, готовящая новогодний переполох. На этот раз у неё коварный план: выкрасть старинную реликвию — магическое зеркало, способное сделать всех волшебников злыми. В результате, Царевны становятся капризными и недружелюбными, а такой Дед Мороз не приходит и подарки не дарит!

Героям предстоит нелегкий путь, полный неожиданностей. Чтобы преодолеть все трудности и спасти Новый Год, потребуется много магии и помощь всех гостей бала. Магическое зеркало оживает, а само шоу восхищает!

Почему стоит посетить?

  • Знакомство с любимыми персонажами: Царевны, Кощей, Кот-профессор, Баба Яга и новые герои.
  • Великолепная музыка, написанная специально для шоу.
  • Поучительная история о дружбе и взаимопонимании.
  • Реалистичные декорации из мультфильма.
  • Профессиональные актеры и артисты.
  • Волшебная магия Деда Мороза.
  • Яркие шоу-номера: лазерное шоу, игры с надувными шарами, парад звезд, мыльное шоу!

Постановка относится к жанру Edutainment, что означает, что спектакль не только развлекательный, но и познавательный. Сюжет и программа шоу разрабатываются совместно с детскими психологами.

Новогодний карнавальчик

За полчаса до начала представления Дед Мороз и Снегурочка приглашают маленьких друзей на настоящий новогодний карнавальчик с песнями, танцами и загадками. Дети смогут зажечь новогоднюю ёлку, рассказать самые необычные новогодние стишки, а щедрый Дедушка Мороз подарит призы и подарки за лучшие стихотворения!

Важная информация

ВНИМАНИЕ! Дети до 3 лет проходят БЕСПЛАТНО по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места! Если ребенку исполнилось четыре года, то необходим отдельный билет.

Фотографии

Царевны: Новый год наоборот Царевны: Новый год наоборот
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