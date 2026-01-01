Спектакль Царевны: Новый год наоборот

В этом году Сказочный остров Дивногорье готовит для всех гостей незабываемое новогоднее приключение, полное магии, интерактивных игр и музыкальных номеров! Сказочные герои и увлекательные события ждут детей и взрослых. Вся атмосфера будет пропитана волшебством и духом новогоднего праздника.
Главные события шоу
Приключения начинаются с того, что остров Дивногорье готовится к ежегодному новогоднему балу. Однако Баба Яга, решившая устроить переполох, планирует украсть магическое зеркало, которое может сделать всех волшебников злыми. Из-за этого Царевны становятся капризными и недружелюбными, а для таких Дед Мороз не приходит с подарками. Чтобы спасти Новый год и вернуть все на свои места, детям и героям шоу предстоит пройти трудный путь, наполненный магией, забавными ситуациями и испытаниями.
Почему стоит сходить?
Информация для зрителей
Подарки ограничены, и получить их можно в фойе до и после каждого сеанса. Не упустите шанс окунуться в мир волшебства и почувствовать магию настоящего Нового года!