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Царевны: Новый год наоборот
Киноафиша Царевны: Новый год наоборот

Спектакль Царевны: Новый год наоборот

0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новое интерактивное детское шоу по мультсериалу «Царевны»

В этом году Сказочный остров Дивногорье готовит для всех гостей незабываемое новогоднее приключение, полное магии, интерактивных игр и музыкальных номеров! Сказочные герои и увлекательные события ждут детей и взрослых. Вся атмосфера будет пропитана волшебством и духом новогоднего праздника.

Главные события шоу
Приключения начинаются с того, что остров Дивногорье готовится к ежегодному новогоднему балу. Однако Баба Яга, решившая устроить переполох, планирует украсть магическое зеркало, которое может сделать всех волшебников злыми. Из-за этого Царевны становятся капризными и недружелюбными, а для таких Дед Мороз не приходит с подарками. Чтобы спасти Новый год и вернуть все на свои места, детям и героям шоу предстоит пройти трудный путь, наполненный магией, забавными ситуациями и испытаниями.

Почему стоит сходить?

  • Друзья из сказок: любимые герои — Царевны, Кощей, Баба Яга и новые персонажи.
  • Волшебная музыка: специально написанная для шоу музыка создает незабываемую атмосферу праздника.
  • Поучительная история: о дружбе, взаимопонимании и важности добрых поступков.
  • Реалистичные декорации: ожившие декорации, вдохновленные мультсериалами, погружают в мир сказки.
  • Яркие шоу-номера: лазерное шоу, игры с надувными шарами, парад звезд, мыльное шоу, цирковые номера и многое другое.
  • Анимация и взаимодействие: дети смогут стать частью волшебства и спасти Новый год вместе с героями.

Информация для зрителей

  • Дети до 4 лет: проходят бесплатно по одному билету с взрослым, без предоставления отдельного места.
  • Для детей от 4 лет: необходимо отдельное место и билет.
  • Подарки: фирменный новогодний подарок можно приобрести отдельно за 990 рублей. Он включает в себя сладости, развивающие игры и новогодние сувениры.

Подарки ограничены, и получить их можно в фойе до и после каждого сеанса. Не упустите шанс окунуться в мир волшебства и почувствовать магию настоящего Нового года!

Фотографии

Царевны: Новый год наоборот Царевны: Новый год наоборот Царевны: Новый год наоборот Царевны: Новый год наоборот Царевны: Новый год наоборот Царевны: Новый год наоборот Царевны: Новый год наоборот Царевны: Новый год наоборот Царевны: Новый год наоборот Царевны: Новый год наоборот
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