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Царевна Несмеяна
Киноафиша Царевна Несмеяна

Спектакль Царевна Несмеяна

6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Сказка о любви и приключениях

Приглашаем вас на спектакль «Царевна Несмеяна» — увлекательную сказку о любви и приключениях.

Сюжет

Главный герой, Иванушка, — весёлый и остроумный парень. Однажды он попадает в царство, где царит печаль. Его жизнерадостность привлекает внимание царя, но тот опасается реакции своей строгой дочери — Царевны Несмеяны.

Интриги и приключения

Как в любой сказке, здесь есть всё: любовь, приключения, коварный принц-соперник и интриги. Иванушке предстоит совершить подвиги и доказать, что добро всегда побеждает.

Не пропустите возможность погрузиться в этот волшебный мир и узнать, сможет ли Иванушка рассмешить Несмеяну и завоевать её сердце!

Режиссер
Вадим Романов
В ролях
Мария Щекатурова
Алина Мурзагалиева
Кирилл Тарасов
Вадим Сердюков
Алексей Лудинов
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