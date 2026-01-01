Спектакль Царевна-лягушка

Интерактивный мюзикл в исполнении ансамбля «Садко»

«Царевна-Лягушка» — это известная народная сказка о том, как Иван Царевич по воле судьбы женился на лягушке, которая в итоге оказалась Василисой Премудрой, заколдованной Кощеем. На основе этой удивительной истории Московская областная филармония создала яркий и динамичный музыкальный спектакль для детей, который объединяет различные виды исполнительского искусства.

Интерактивное представление для детей

Мюзикл представляет собой синтетическое музыкальное интерактивное представление, где зрители погружаются в волшебный мир сказки с помощью великолепной авторской музыки, а также знакомых и любимых произведений в исполнении оркестра ансамбля «Садко». Масштабность и зрелищность спектакля создают уникальную атмосферу, а динамичное исполнение и активное участие зрителей гарантируют незабываемое впечатление.

Яркие исполнители и только живой звук

В спектакле участвуют 42 артиста, включая солистов-вокалистов, артистов балета и актеров театра и кино. В числе исполнителей — Вера Каяцкая, Юлия Журавлёва, Елена Спиридонова, Павел Вальков, Кристина Трофимович, Андрей Сумцов, Олег Тарасов. Режиссёр-постановщик — Дамир Бахтиев, музыкальный руководитель и композитор — Денис Забавский.