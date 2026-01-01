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Царевна-лягушка
Билеты от 900₽
Киноафиша Царевна-лягушка

Спектакль Царевна-лягушка

0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 900₽

О спектакле

Интерактивный мюзикл в исполнении ансамбля «Садко»

«Царевна-Лягушка» — это известная народная сказка о том, как Иван Царевич по воле судьбы женился на лягушке, которая в итоге оказалась Василисой Премудрой, заколдованной Кощеем. На основе этой удивительной истории Московская областная филармония создала яркий и динамичный музыкальный спектакль для детей, который объединяет различные виды исполнительского искусства.

Интерактивное представление для детей
Мюзикл представляет собой синтетическое музыкальное интерактивное представление, где зрители погружаются в волшебный мир сказки с помощью великолепной авторской музыки, а также знакомых и любимых произведений в исполнении оркестра ансамбля «Садко». Масштабность и зрелищность спектакля создают уникальную атмосферу, а динамичное исполнение и активное участие зрителей гарантируют незабываемое впечатление.

Яркие исполнители и только живой звук
В спектакле участвуют 42 артиста, включая солистов-вокалистов, артистов балета и актеров театра и кино. В числе исполнителей — Вера Каяцкая, Юлия Журавлёва, Елена Спиридонова, Павел Вальков, Кристина Трофимович, Андрей Сумцов, Олег Тарасов. Режиссёр-постановщик — Дамир Бахтиев, музыкальный руководитель и композитор — Денис Забавский.

 

Режиссер
Дамир Бахтиев
В ролях
Государственный ансамбль русской музыки и танца «САДКО». Солисты-вокалисты
артисты балета: Вера Каяцкая
Юлия Журавлёва
Елена Спиридонова
Павел Вальков. Актёры театра и кино: Кристина Трофимович

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Октябрь
11 октября воскресенье
12:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 900 ₽

Фотографии

Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка

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