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Царевна-Лягушка
Киноафиша Царевна-Лягушка

Спектакль Царевна-Лягушка

Постановка
Пермский ТЮЗ 6+
Возраст 6+

О спектакле

Новая жизнь народной сказки «Царевна-Лягушка» в Пермском ТЮЗе

На сцене Пермского ТЮЗа известная народная сказка «Царевна-Лягушка» обретает свежие черты и новую интерпретацию. Спектакль полон юмора и выразительной пластики, что делает его особенно привлекательным для семейного просмотра.

Темы любви и дружбы

История затрагивает вечные темы: любовь, дружба и взаимовыручка. Главные герои предстают перед зрителями в новом свете, и даже отрицательные персонажи демонстрируют свои добрые качества, что добавляет глубины и многозначности сюжету.

Яркие образы и костюмы

Зрителей ждут красочные костюмы в народном стиле и запоминающиеся визуальные эффекты. Это делает постановку не только содержательной, но и зрелищной, что привлечет внимание как детей, так и взрослых.

«Царевна-Лягушка» — идеальный выбор для тех, кто ценит семейный театр и хочет насладиться увлекательной историей с глубоким смыслом.

Исполнители
Безменова Т

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В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
12:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 800 ₽
16:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 800 ₽

Фотографии

Царевна-Лягушка Царевна-Лягушка

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