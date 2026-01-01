Царевна-Лягушка: Красота народной сказки на театральной сцене Московского театра кукол

Спектакль «Царевна-Лягушка» — это трогательная история о любви и преодолении трудностей, основанная на известной сказке. В нем искусно сочетаются элементы театра кукол и живого актерского мастерства, что делает его уникальным событием для зрителей всех возрастов.

О спектакле

Режиссер Людмила Федорова и художник Андрей Запорожский создали спектакль большой формы, в котором используются куклы и различные театральные средства для раскрытия сюжета о Царевне-Лягушке и Иване-Царевиче. Иване предстоит преодолеть множественные испытания: от принудительного брака с зеленой лягушкой до опасного пути за спасением своей возлюбленной Василисы Прекрасной. Смелость, доброта и сообразительность помогут ему справиться с трудностями и победить бессмертного Кащея.

Кому будет интересно?

Спектакль станет отличным выбором для детей от 3 до 15 лет и их родителей. Это настоящая находка для любителей театра и сказок, каждый из которых найдет в нем что-то близкое сердцу.

Музыка и декорации

Зрители смогут насладиться хоровыми песнями, исполненными на традиционных народных инструментах, а также восхититься резными узорами на деревянных декорациях, что дарит атмосферу русского народного творчества. Спектакль идет без антракта, что позволяет сохранить динамику и обаяние истории.

Если вы еще не знакомы с этой сказкой, обязательно приходите и посмотрите! Премьера спектакля на сцене Московского областного театра кукол состоялась 8 апреля 2023 года.