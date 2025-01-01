Спектакль Царевна-лягушка

Сказка о Царевне-лягушке на сцене Дагестанского кукольного театра

«Жили-были царь, царица, и было у них три сына…» Начало этой сказки знакомо каждому. Но что же произошло дальше? Узнать об этом мы сможем, заглянув в волшебный сундук.

В нашем спектакле маленькие зрители станут участниками увлекательного приключения. Вместе с артистами они расскажут историю о том, как Царевна-лягушка превращается в Василису Прекрасную, как Иван-царевич преодолевает все испытания, и вместе они находят счастье и любовь.

О спектакле

Режиссером постановки является заслуженный деятель искусств России Валерий Бугаев. Художником-постановщиком выступает заслуженный деятель искусств Украины Виктор Никитин. Музыкальное сопровождение создаст композитор, заслуженный работник культуры России Александр Москаленко.

Участие зрителей

Этот спектакль — это не просто наблюдение за происходящим на сцене. Мы приглашаем маленьких зрителей активно участвовать в сюжете и помогать героям в их приключениях. Такой формат позволит не только развлечь детей, но и развить их фантазию и творческие навыки.

Не упустите возможность стать частью волшебного мира сказки! Приходите на спектакль и погрузитесь в увлекательный и яркий рассказ о любви и дружбе.