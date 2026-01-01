Царевна-Лягушка: волшебная история о любви

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царь, который задумал женить своего сына, Ивана-царевича. В поисках своей судьбы юноша решил пустить стрелу в белый свет. Стрела попадает в топкое болото, где её поднимает не обычная, а волшебная лягушка-квакушка.

В этой загадочной истории нашёл Иван свою любовь, но не без трудностей. Вскоре на Иванову беду оказывается, что Кощей Бессмертный, злой и коварный персонаж, тоже решил жениться на его невесте. Сможет ли молодой Царевич противостоять козням Кощея? Победит ли чистая любовь все преграды?

Юные зрители могут узнать, чем закончилась эта волшебная история, посетив постановку «Царевна-Лягушка» Детского интерактивного театра «На Михалковской». Не упустите возможность погрузиться в мир сказки и приключений, где добро и любовь в конечном итоге одерживают победу!