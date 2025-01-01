Меню
Царевна-лягушка
Спектакль Царевна-лягушка

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Премьера мюзикла «Царевна-лягушка» в Свердловской детской филармонии

В конце ноября на сцене Свердловской детской филармонии состоится долгожданная премьера мюзикла «Царевна-лягушка», поставленного режиссёром Игорем Ладейщиковым. Этот спектакль обещает стать ярким событием в театральном мире, которое не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых!

Запоминающаяся история

Новая музыкальная сказка основана на знаменитой русской народной сказке о царевне-лягушке. В ней органично соединяются традиционные элементы и современные мотивы, что делает сюжет свежим и актуальным для юных зрителей. Все ключевые персонажи раскрываются с новой стороны, создавая яркие образы, запоминающиеся надолго.

Музыка и танцы

В мюзикле много поющих и танцующих персонажей. Зрители смогут насладиться не только интересным сюжетом, но и зажигательной музыкой, насыщенной юмором и положительными эмоциями. Каждый герой спектакля стремится достичь счастья, что делает его увлекательным и понятным для детей любого возраста.

Не пропустите!

Приходите на премьеру «Царевна-лягушка» и погрузитесь в волшебный мир, где добро и веселые приключения всегда побеждают!

Ноябрь
28 ноября пятница
14:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 600 ₽
29 ноября суббота
14:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1000 ₽

