Спектакль Царевна-лягушка

Захватывающая интерактивная постановка театра «PARABASIS»

Захватывающая интерактивная постановка театра «PARABASIS» обещает зрителям удивительные метаморфозы и остроумные шутки. Здесь у вас будет уникальная возможность не только наблюдать за действием, но и влиять на ход событий!

Необычное приключение

Сценарий спектакля предусматривает множество вариаций развития, что делает каждое представление неповторимым. Вместе с главным персонажем гости отправятся в опасное приключение, чтобы одолеть коварного чародея Кощея, вызволить прекрасную царевну и отпраздновать победу на пышном свадебном торжестве. В настоящей сказке добро обязательно торжествует!

Талантливые артисты

В этом удивительном представлении задействованы талантливые актёры, владеющие различными техниками исполнения. Мастера сценического перевоплощения и артисты, работающие в разнообразных жанрах, создадут незабываемую атмосферу. Каждый из них вносит свою уникальную энергию в общее действие, что делает спектакль по-настоящему живым и увлекательным.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта! Спектакль подойдёт как для семейного просмотра, так и для любителей театра, желающих окунуться в мир волшебства и интерактивности. Билеты уже в продаже!