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Царевна-лягушка
Киноафиша Царевна-лягушка

Спектакль Царевна-лягушка

Постановка
Плоды просвещения 0+
Режиссер Никита Шмитько
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля "Царевна Лягушка" в театре Плоды просвещения

Государственная филармония для детей и молодежи с радостью анонсирует премьеру музыкальной сказки "Царевна Лягушка". Эта удивительная история о настоящей любви обещает перенести зрителей в мир чудес, где преодолеть все преграды возможно лишь с помощью сердечных чувств.

Что ждет зрителей?

Спектакль сочетает в себе разнообразные театральные техники: от игры актеров до кукол тантамарески и планшетных кукол. Ожидайте также захватывающее представление театра теней, которое добавит волшебства в происходящее на сцене.

Встреча с драконом и участие зрителей

Особое внимание стоит уделить встрече со огромным драконом — он точно не оставит никого равнодушным! Более того, зрители смогут не только наблюдать за действием, но и принять участие в музыкальных номерах, спев вместе с артистами.

Музыка и танцы

Сказка будет наполнена яркими песнями и зажигательными танцами, что сделает ее незабываемым событием для всей семьи. Как и полагается в настоящей сказке, все истории заканчиваются счастливо, даря зрителям веру в чудеса.

Не упустите возможность стать частью этого магического приключения! Приходите на премьеру "Царевна Лягушка" и погружайтесь в атмосферу волшебства и радости!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
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