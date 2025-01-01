Спектакль Царевна-лягушка

Пришла пора царевичам жениться и остепениться. В поисках своих невест они пустили стрелы в белый свет. Старшие братья загадали себе жен богатых и знатных, а вот Иван-царевич решил искать свою любовь сердцем. Так он и нашел лягушку...
Мы приглашаем вас на увлекательное музыкальное приключение, основанное на волшебной сказке. Вас ждут неожиданные превращения и встречи с чудесными обитателями загадочного леса.
В этом спектакле, как и в жизни, доброта, смекалка и любовь всегда побеждают злые чары. Не упустите возможность стать частью этой удивительной сказочной истории!