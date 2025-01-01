Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Царевна-лягушка
Билеты от 1500₽
Киноафиша Царевна-лягушка

Спектакль Царевна-лягушка

Постановка
Московский открытый театр кукол 6+
Режиссер Екатерина Образцова, Елена Плютова
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Детский кукольный спектакль о Царевне-лягушке в Московском открытом театре кукол

Пришла пора царевичам жениться и остепениться. В поисках своих невест они пустили стрелы в белый свет. Старшие братья загадали себе жен богатых и знатных, а вот Иван-царевич решил искать свою любовь сердцем. Так он и нашел лягушку...

Мы приглашаем вас на увлекательное музыкальное приключение, основанное на волшебной сказке. Вас ждут неожиданные превращения и встречи с чудесными обитателями загадочного леса.

Что вас ждет на спектакле?

  • Узнаете заветную мечту Бабы-Яги;
  • Раскроете секрет Кащея Бессмертного;
  • Поможете царевичу найти свою Василису.

В этом спектакле, как и в жизни, доброта, смекалка и любовь всегда побеждают злые чары. Не упустите возможность стать частью этой удивительной сказочной истории!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
11:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽
26 октября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
17:00 от 1500 ₽

Фотографии

Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка

В ближайшие дни

OST-ровский. Таланты и поклонники
12+
Музыка
OST-ровский. Таланты и поклонники
8 октября в 20:00 Театр музыки и драмы Стаса Намина
от 1000 ₽
Сказка о царе Салтане
6+
Детский
Сказка о царе Салтане
3 января в 11:00 Театр Российской Армии
от 500 ₽
Щелкунчик
0+
Балет Детский
Щелкунчик
12 октября в 12:00 Кремлевский дворец
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше