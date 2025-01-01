Спектакль «Царевна-лягушка» в Театре юных зрителей им. Брянцева

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует спектакль «Царевна-лягушка» к просмотру школьникам. Это увлекательная история, которая перенесет зрителей в сказочное царство, где царю предстоит выбрать невест для своих трех сыновей.

Сюжет и персонажи

В некотором царстве жил-был царь, и ему нужно было устроить свадьбы для своих сыновей. Старший и средний сыновья находят себе невест боярскую и купеческую дочери, а вот младшему достается необычная принцесса — лягушка. Однако не все так просто!

Как лягушка превращается в Василису Прекрасную? Как Иван-царевич отправляется на поиски своей возлюбленной, сражаясь с Кощеем Бессмертным, коварным Пауком и страшным Змеем Горынычем? И какую роль в этом сыграет хитрая Баба-яга?

Уроки и мораль

Спектакль не только увлекает зрителей, но и дарит полезные советы. Основная мораль — сила правды всегда победит, а верная дружба, доброе сердце и честное слово помогут преодолеть любые преграды.

Зачем идти на спектакль?

Если вы хотите погрузиться в атмосферу волшебства и получить заряд положительных эмоций, «Царевна-лягушка» — идеальный выбор. Приходите всей семьей и узнайте, как сказка может научить нас важным жизненным урокам!