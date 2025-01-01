Спектакль Царевна Лягушка. Любовь против сил зла

Царевна-лягушка: любовь против сил зла. Мюзикл для всей семьи

«Царевна-лягушка» — спектакль, основанный на знаменитой русской народной сказке о том, как судьба свела Иван-царевича с лягушкой. Сегодня зрители узнают, что таинственная лягушка на самом деле — прекрасная Василиса Премудрая, заколдованная злым Кощеем.

Музыкальное интерактивное представление

Московская областная филармония создала уникальный спектакль, где различные виды искусств гармонично объединяются в музыкальном интерактивном представлении для детей. Погружение в волшебный мир сказки обеспечивается великолепной авторской и знакомой музыкой, исполняемой Государственным ансамблем русской музыки и танца «Садко».

Масштаб и яркость спектакля

Это масштабное театрализованное представление не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя. Яркий и динамичный мюзикл включает в себя 42 артиста. Исключительно живое звучание делает спектакль идеальным для семейного просмотра.

Команда творцов

Режиссёр-постановщик — Дамир Бахтиев, а музыкальным руководителем и композитором выступил Денис Забавский.

Исполнители

Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко»

Солисты-вокалисты, артисты балета: Вера Каяцкая, Юлия Журавлева, Елена Спиридонова, Павел Вальков

Актёры театра и кино: Кристина Трофимович, Андрей Сумцов, Евгений Булдаков

Информация о спектакле

Премьера спектакля состоялась в 2023 году. Продолжительность представления — 1 час (без антракта).

Когда и где смотреть

Спектакль состоится 30 марта в 16:00.