Спектакль Царевна Лягушка. Любовь против сил зла

«Царевна-лягушка» — спектакль, основанный на знаменитой русской народной сказке о том, как судьба свела Иван-царевича с лягушкой. Сегодня зрители узнают, что таинственная лягушка на самом деле — прекрасная Василиса Премудрая, заколдованная злым Кощеем.
Московская областная филармония создала уникальный спектакль, где различные виды искусств гармонично объединяются в музыкальном интерактивном представлении для детей. Погружение в волшебный мир сказки обеспечивается великолепной авторской и знакомой музыкой, исполняемой Государственным ансамблем русской музыки и танца «Садко».
Это масштабное театрализованное представление не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя. Яркий и динамичный мюзикл включает в себя 42 артиста. Исключительно живое звучание делает спектакль идеальным для семейного просмотра.
Режиссёр-постановщик — Дамир Бахтиев, а музыкальным руководителем и композитором выступил Денис Забавский.
Премьера спектакля состоялась в 2023 году. Продолжительность представления — 1 час (без антракта).
Спектакль состоится 30 марта в 16:00.