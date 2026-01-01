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Киноафиша Царевна - лягушка

Спектакль Царевна - лягушка

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Царевна-лягушка» в Рязанском театре драмы

Рязанский театр драмы приглашает зрителей на увлекательный спектакль «Царевна-лягушка», который перенесет вас в мир русских народных сказок. Это яркое и захватывающее представление обещает стать настоящим подарком для всей семьи.

Спектакль основан на знаменитой сказке, рассказывающей о любви, верности и смелости. Главные герои — царевич Иван и загадочная Царевна-лягушка — проходят через множество испытаний, чтобы доказать свою преданность друг другу. Режиссером выступил известный театральный мастер, который сумел привнести в классическую историю свежий взгляд и современные элементы.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и насладиться этим чудесным спектаклем!

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