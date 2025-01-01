Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Cardio Killer
Киноафиша Cardio Killer

Cardio Killer

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Cardio Killer в Казани: сольный концерт!

С нетерпением ждем визита нижегородского проекта Cardio Killer, который впервые представит свой сольный концерт в Казани! За последние два года группа успела зарекомендовать себя, выступая на крупнейших фестивалях страны и давая впечатляющие шоу вместе с такими артистами, как ONYX и DOPE D.O.D..

Презентация нового альбома

В рамках этого мероприятия команда презентует свой второй альбом MAYHEM PUNK RAP. Готовьтесь к погружению в уникальное звучание, которое сочетает в себе элементы альтернативы, хип-хопа и индастриала.

Заряд энергии и незабываемые моменты

Каждый концерт Cardio Killer — это не просто музыкальное выступление, а настоящий шоу с атмосферой мэйхэм панк рэпа. Вас ждут как хиты, проверенные временем, так и лучшие треки с нового альбома. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт Cardio Killer

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
5 октября воскресенье
20:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Ночной стендап (+ напиток)
18+
Юмор
Ночной стендап (+ напиток)
1 ноября в 23:00 Comedy Crew
от 500 ₽
Большой стендап в центре Казани
18+
Юмор
Большой стендап в центре Казани
27 октября в 20:00 Толстый кот
от 490 ₽
Надя Джабраилова
18+
Юмор
Надя Джабраилова
20 декабря в 19:00 КЦ «Сайдаш»
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше