Cardio Killer в Казани: сольный концерт!

С нетерпением ждем визита нижегородского проекта Cardio Killer, который впервые представит свой сольный концерт в Казани! За последние два года группа успела зарекомендовать себя, выступая на крупнейших фестивалях страны и давая впечатляющие шоу вместе с такими артистами, как ONYX и DOPE D.O.D..

Презентация нового альбома

В рамках этого мероприятия команда презентует свой второй альбом MAYHEM PUNK RAP. Готовьтесь к погружению в уникальное звучание, которое сочетает в себе элементы альтернативы, хип-хопа и индастриала.

Заряд энергии и незабываемые моменты

Каждый концерт Cardio Killer — это не просто музыкальное выступление, а настоящий шоу с атмосферой мэйхэм панк рэпа. Вас ждут как хиты, проверенные временем, так и лучшие треки с нового альбома. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!