Философская пьеса Евгения Шварца

В пьесе «Царь Водокрут», созданной Е.Л. Шварцем в 1957 году, история похищения и чудесного спасения Марьи искусницы получила новое философское осмысление. Автор придал сюжету глубину, характерную для своего творчества, и добавил элементы социальной сатиры и символики.

Герои и их приключения

Главные герои спектакля — опытный Солдат, который возвращается домой после службы у царя Салтана, злой и деспотичный царь Водокрут, наводящий страх на всю округу, и мальчик Ваня, чью мать царь забрал в плен. Солдат, показав себя настоящим героем, решает помочь мальчику и отправляется с ним на опасное задание.

Преодоление испытаний

На своем пути Солдат встречает Водокрута и преодолевает все его испытания, показывая ум и находчивость. В подводном дворце он неожиданно находит Марью искусницу — женщину, с которой ему раньше не доводилось встречаться. Благодаря смелости и изобретательности Солдата, Ваня освобождает свою мать из плена.

Тема истины и обмана

Водокрут своими хитроумными уловками «замутил воду» настолько, что сам запутался в том, где правда, а где ложь. Этот образ символизирует замешательство, когда ложь и обман правят бал.

Влияние и наследие

Пьеса не только стала популярной театральной постановкой, но и в 1959 году легла в основу фильма «Марья-искусница», на котором выросло несколько поколений детей, впитавших в себя волшебные мотивы и глубокий смысл этой истории.