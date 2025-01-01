Меню
Царь Соломон (Библия для детей)
Билеты от 500₽
Киноафиша Царь Соломон (Библия для детей)

Спектакль Царь Соломон (Библия для детей)

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 6+
Продолжительность 45 минут, без анракта
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О спектакле

Детский библейский спектакль в Театре Спесивцева

Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева представляет спектакль «Царь Соломон (Библия для детей)». Это уникальная возможность для юных зрителей погрузиться в мир библейских историй через увлекательный театр.

Сюжет и персонажи

Спектакль начинается с красочного рассказа о сотворении мира, после чего детям станет доступно знакомство с мудрым царем Соломоном, доброй девушкой Суламифь и злой царицей Астис. Эти насыщенные события помогут юным зрителям лучше понять основные моральные уроки, содержащиеся в библейских историях.

Интерактивность спектакля

Одной из главных особенностей данного спектакля является возможность для детей принять активное участие в действии. Перед началом представления юные зрители получат указания от актрисы Дианы Арахчан, исполняющей роль ангела. Это создает атмосферу вовлеченности и позволяет детям не только наблюдать, но и стать частью спектакля.

Почему стоит посетить

«Царь Соломон» – это не только развлечение, но и образовательный опыт, который будет интересен как детям, так и их родителям. Погружение в библейские истории через театр способствует развитию творческого мышления и нравственных основ у маленьких зрителей.

Не упустите возможность подарить вашим детям незабываемое путешествие в мир мудрости и доброты!

Режиссер
Вячеслав Спесивцев
В ролях
Данила Дзыгар
Алексей Грабарец
Диана Арахчян
Василий Спесивцев
Евгений Рудь

Купить билет на спектакль Царь Соломон (Библия для детей)

Помощь с билетами
Декабрь
14 декабря воскресенье
14:00
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
от 500 ₽

