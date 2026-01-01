Спектакль «Царь PJOTR» в театре «Балтийский дом»

Экспериментальная сцена театра «Балтийский дом» под руководством Анатолия Праудина представляет спектакль по пьесе Эвы Матиссен. Этот необычный проект позволит зрителям взглянуть на жизнь Петра I с новой стороны.

О чем спектакль?

«Царь PJOTR» - это удивительная история о жизни Петра I, охватывающая его детские годы и последние дни. Здесь сны и реальность переплетаются, а исторические личности соседствуют с вымышленными героями русских народных сказок. Спектакль обещает быть ярким и насыщенным, объединяя различные жанры и стили, что обязательно привлечет внимание как взрослых, так и подростков.

Для кого этот спектакль?

Этот спектакль станет интересным для тех, кто ценит нестандартные интерпретации исторических персонажей. Подростки найдут в нем увлекательное и запоминающееся «пособие по истории России», а взрослым будет интересно размышлять о глубинном характере Петра I без страха и благоговения, а скорее с человечным пониманием.

Не упустите возможность увидеть «Царя PJOTR» - это не просто спектакль, а возможность задуматься о том, что скрывается за историческими легендами.