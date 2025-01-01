Спектакль Царь Холод, или Волшебный гребень

Невероятные приключения накануне Рождества

События музыкальной сказки происходят накануне Рождества — а в эту пору, как известно, происходят самые невероятные приключения!

Семья Лесничего и Царь Холода

Скромно, но дружно живет семья Лесничего, пока в их теплое жилище не врывается холод, и не просто холод, а сам Царь Холода. Зачем он посетил жилище Лесничего, что принесет мирному семейству визит Царя, и какие испытания ждут героев, узнаете, только посетив спектакль.

Специальная постановка для театра

Сказка написана специально для Нового драматического театра, обещая зрителям захватывающую атмосферу и незабываемые эмоции.