Спектакль «Царь-девица»: поэма о любви и одиночестве

В основе спектакля лежит поэма Марины Цветаевой «Царь-девица», представляющая собой авторское переложение народной сказки из фольклорного сборника Афанасьева. Сюжет повествует о могучей дева-воительнице, которая влюбилась в хрупкого царевича-гусляра. Однако, их любовь оказывается под угрозой из-за козней ревнивой мачехи.

Режиссерское видение

Трагическую поэму Цветаевой о любви и одиночестве интерпретирует режиссер Дмитрий Бозин с помощью средств пластического и поэтического театра. В спектакле простая бытовая речь переплетается с мелодекламацией, старославянскими напевами, заклинаниями и языческими заговорами.

Сценография и костюмы

Действие разворачивается в условном вневременном пространстве, а композиционный центр сценографии, созданной художником Владимиром Боером, представляет собой корабль-колыбель. Важную роль в визуальном облике спектакля играют костюмы Евгении Панфиловой, выполненные в фантазийном, сказочном стиле.

Цитата режиссера

Дмитрий Бозин говорит: «Взяв за основу старинную сказку, Цветаева создала удивительное пространство, где ветер говорит с морем и люди говорят с ветром и морем, где чувства людские равны стихиям. Каждый вздох, каждый слог распахивается в пространство природы. Но в то же время каждое слово этой сказки трогает и пробуждает именно сокровенную суть человека, его тайну. «Царь-девица» — не детская сказка, это трагедия, но она полна юмора и волшебства. Люди из зала уйдут с ощущением чуда и верой в беспредельность любящих.»

Не пропустите!

Спектакль «Царь-девица» — это не просто театральное представление, а глубокое погружение в мир эмоций и чувств, где каждый зритель сможет найти что-то близкое и важное для себя. Не упустите возможность стать частью этого волшебного действа!