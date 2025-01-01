Меню
Спектакль «Царь Давид. Unplugged»: новое звучание классики в «Арт-платформе» в Новом Манеже

«Царь Давид. Unplugged» — это уникальный спектакль, который предлагает зрителям новое звучание известной пьесы. В формате читки с живым звуком, масштабная постановка с костюмами и декорациями превращается в камерную историю, акцентирующую внимание на текстах и музыке.

Музыка и текст: гармония на сцене

Композитор Роман Игнатьев, известный по таким мюзиклам, как «Анна Каренина», «Граф Орлов» и «Монте Кристо» Московского театра оперетты, создал авторский проект «Царь Давид». В этом спектакле он обращается к истории второго царя народа Израиля, соединяя драматические и музыкальные нарративы.

Смысловые глубины

Центральная фраза спектакля: «Одна смерть сделала меня царём, другая — возвращает в человека» — подчеркивает глубокие внутренние изменения героя. Это напоминание о том, что на пути к власти часто происходят жертвы, и что важно не потерять свою человечность.

Не упустите возможность погрузиться в мир «Царя Давида» и окунуться в его богатую историю.

Режиссер
Роман Игнатьев
В ролях
Анна Подсвирова
Сэсэг Хапсасова
Святослав Степанов
Валентин Терехов
Андрей Белявский

Октябрь
4 октября суббота
19:00
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
от 3000 ₽

