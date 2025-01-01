Меню
Царь Давид (Библия для детей)
Киноафиша Царь Давид (Библия для детей)

Спектакль Царь Давид (Библия для детей)

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 6+
Режиссер Вячеслав Спесивцев
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Царь Давид: увлекательное путешествие в мир Библии для детей

Спектакль «Царь Давид» предлагает маленьким зрителям погрузиться в захватывающий рассказ о сотворении мира. Это начинается с красочной и динамичной истории, которая привлечет внимание детей и задаст атмосферу всего представления.

Знакомство с главными героями

После введения зрителей ждёт знакомство с ключевыми персонажами: царём Саулом, молодым Давидом, могучим Голиафом, а также Мелхолой, Версавией и Урией. Не обойдутся в спектакле и пророки Самуил и Нафан, которые привносят глубокий смысл и моральные уроки в сюжет.

Уникальная роль зрителей

Особенностью спектакля становится активное вовлечение детей в действие. Перед началом выступления актриса Диана Арахчян, исполняющая роль ангела, расскажет о том, какую роль смогут сыграть зрители. Это добавляет еще большую интерактивность и делает представление незабываемым для каждого маленького участника.

Крайне важно, чтобы дети могли не только слушать, но и взаимодействовать с историей, что делает спектакль не только развлекательным, но и поучительным.

Приходите на «Царя Давида» и откройте для ваших детей невероятный мир библейских историй!

