Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Captown
Киноафиша Captown

Captown

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой концерт Captown: Вдохновение из Казахстана

Приглашаем вас на захватывающий концерт группы Captown, который состоится в ближайшую субботу. Эта новая школа музыкального творчества из Казахстана уже успела завоевать сердца зрителей своим уникальным подходом и глубокими текстами.

Инновационное звучание и смысловое наполнение

Группа Captown выделяется среди множества исполнителей благодаря акценту на смысл. Их композиции наполнены глубокими метафорами и актуальными темами, что привлекает молодежную аудиторию.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра и в кассах. Рекомендуем поторопиться, так как количество мест ограничено!

Не упустите шанс погрузиться в мир современной казахстанской музыки с Captown и ощутить атмосферу настоящего творчества!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 22 сентября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
20:00 от 1800 ₽
Воронеж, 11 октября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
20:00 от 2100 ₽

В ближайшие дни

Сергей Орлов «Переходный возраст»
18+
Юмор
Сергей Орлов «Переходный возраст»
21 октября в 19:00 МТС Live Холл
от 2000 ₽
Героическая
0+
Классическая музыка
Героическая
15 ноября в 18:00 Свердловская филармония
от 900 ₽
Standup Bar. Надёжный микрофон
18+
Юмор
Standup Bar. Надёжный микрофон
20 августа в 20:00 Standup Bar
от 200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше